В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

536 переглядів
Неділя, 20 серпня 2017, 18:28

До 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Про це повідомили у Держслужбі з  надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 20 серпня протягом доби у Волинській, Львівській та Закарпатській, вдень також в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.

21 серпня у більшості західних областей сильні дощі з грозами, місцями шквали 17-22 м/с.

"20 серпня по всій Україні, 21 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, 22 серпня у південних, східних та Дніпропетровській області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні. 

 
 

У ДержНС зазначили, що впродовж 19 серпня в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях. 

"Держ служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах", - зазначили у ДержНС. 

Українська правда 

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через негоду в Криму постраждали 80 га виноградників "Масандри" 19 серпня 2017, 22:48
Українців попередили про грози, град та пожежну небезпеку 19 серпня 2017, 20:06
У вівторок синоптики обіцяють спеку, подекуди дощі 15 серпня 2017, 08:53
powered by lun.ua
Головні новини
В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens
Ситник: суди саботують справи, передані НАБУ і САП
Поліція знайшла авто Фацевича, угонщиків затримали
Усі новини
здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги

кіно

Українські байкери-герої стрічки "Сіль from Bonneville" встановили рекорд у США