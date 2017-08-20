Неділя в АТО: 19 обстрілів, одного військового поранено

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Неділя, 20 серпня 2017, 18:49

20 серпня у зоні проведення АТО  зафіксовано 19 порушень перемир’я, найбільша активність бойовиків фіксувалася на Луганському напрямку, біля Попасної в результаті мінометного обстрілу один український військовий зазнав поранень. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у неділю. 

На Луганському напрямку бойовики вели по силах АТО щонайменше 24 міни калібру 120 та 82 міліметри. Під обстрілами опинилися українські позиції у районі Новотошківського, Новоолександрівки, Троїцького.

На Донецькому напрямку бандити двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а неподалік Пісків застосовували міномети різних калібрів.

На Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по наших позиціях біля Павлополя та Чермалика.

Також у штабі зазначили, що бойовики поширюють брехливу інформацію про активізацію українських розвідувальних груп на свята і у вихідні дні, "щоб підвищити рівень дисципліни і запобігти пияцтву" серед окупантів. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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