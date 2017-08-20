На Житомирщині біля кордону з Білоруссю загорілися 120 га заповідника

350 переглядів
Неділя, 20 серпня 2017, 22:28

У Житомирській області поблизу с.Майдан сталася лісова пожежа на площі 120 га на території Поліського природного заповідника. 

Про це ввечері 20 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Інформація про пожежу надійшла до рятувальних служб близько 15:00, близько 17:00 через швидкість поширення пожежі через сильні пориви вітру її було класифіковано як надзвичайну ситуацію.

"Станом на 19:00 площа низової пожежі склала 120 га загальної та 2 га верхової. Швидкість вітру сягає 15-20 м/сек. Відстань до кордону з Білоруссю складає 1-1,5 км. Наразі розповсюдження вогню зупинено", - повідомили у ДержНС.

 

Українська правда

Теми: надзвичайна подія Білорусь Житомир
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Криму селевий потік змив з дороги машини, підтоплено десятки будинків 19 серпня 2017, 14:01
У Дніпрі горіли склади макулатури і пластику 19 серпня 2017, 02:12
Внаслідок нападу у фінському Турку загинули двоє, вісім – поранені 18 серпня 2017, 19:42
powered by lun.ua
Головні новини
Жебрівський: На ремонт доріг Донеччини очікуємо 2,5 мільярди
В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens
Ситник: суди саботують справи, передані НАБУ і САП
Усі новини
здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги

TEDx

Соціолог пояснила, чому страх, сором і вразливість – ознаки щастя