На Житомирщині біля кордону з Білоруссю загорілися 120 га заповідника

У Житомирській області поблизу с.Майдан сталася лісова пожежа на площі 120 га на території Поліського природного заповідника.

Про це ввечері 20 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальних служб близько 15:00, близько 17:00 через швидкість поширення пожежі через сильні пориви вітру її було класифіковано як надзвичайну ситуацію.

"Станом на 19:00 площа низової пожежі склала 120 га загальної та 2 га верхової. Швидкість вітру сягає 15-20 м/сек. Відстань до кордону з Білоруссю складає 1-1,5 км. Наразі розповсюдження вогню зупинено", - повідомили у ДержНС.

Українська правда