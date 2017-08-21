Ситник заявив про повний саботаж судами справ, переданих їм НАБУ

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Понеділок, 21 серпня 2017, 00:53

В українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не почали. Є лише поодинокі вироки, більшість яких стосуються другорядних учасників корупційних схем.

"Повний саботаж з боку судових органів. Це дійсно величезна проблема. Справи місяцями просто не слухаються в суді. Не розглядаються. Причому достатньо прості справи, які просто лежать без рішення", - наголосив Ситник.

Директор НАБУ пояснив, що такі справи, як, наприклад, справа Олександра Онищенка розглядаються раз на два місяці, а їх потрібно слухати щодня.

"Це велика справа, велика кількість свідків, велика кількість документів. І для того, щоб її розглядати, її потрібно слухати щодня. І тоді цей процес можна завершити за два-три місяці. Якщо ж її слухати раз в два місяці, і при цьому адвокати використовують всі можливості для того, щоб затягнути справу, то, звичайно, ми й будемо мати такий результат", - розповів Ситник.

При цьому директор НАБУ висловив сподівання, що ситуацію може змінити створення антикорупційних судів, але змушений був констатувавти, що кожна наступна законодавча ініціатива, яка сприяла б завершенню антикорупційної реформи, дається депутатам все важче і важче. 

Теми: НАБУ суд
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