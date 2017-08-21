У Брюсселі поліція ізолювала квартал, де побилися біженці

Бельгійська поліція оточила один з центральних кварталів Брюсселя, в якому сталася бійки за участю біженців.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У неділю, 20 серпня, так званий "периметр безпеки" був встановлений в районі, прилеглому до будівлі Брюссельської фондової біржі.

За словами заступника федерального прокурора Бельгії, в бійці брали участь "сирійські біженці у віці від 18 до 24 років". Інцидент стався рано вранці. В якості зброї учасники сутички застосовували розбиті пляшки. Поранено трьох людей, один з яких знаходиться у важкому стані з черепної травмою, а інший отримав важку травму руки. Заарештовані троє людей, їм пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство.

В середині червня в зв'язку з загрозами терактів в місті був підвищений рівень терористичної загрози.