У Дамаску жертвами ракетного обстрілу стали 6 осіб
У Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули кілька людей.
Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти, передає Радіо Свобода.
Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не стали називати число загиблих і інші подробиці про завдані збитки.
Міжнародний ярмарок в Дамаску, до війни проводився щорічно, нині відкритий вперше з 2011 року, коли почалася збройна боротьба опозиції з режимом Башара Асада. Очікувалося, що на ярмарок приїдуть представники більше сорока держав.
Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку "стабілізації" обстановки в країні.
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