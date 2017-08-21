У Дамаску жертвами ракетного обстрілу стали 6 осіб

76 переглядів
Понеділок, 21 серпня 2017, 06:49

У Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули кілька людей.

Сирійський центр моніторингу порушень прав людини повідомив 20 серпня про загибель шести осіб і поранення ще десяти, передає Радіо Свобода.

Офіційні сирійські ЗМІ підтвердили факт вибуху, але не стали називати число загиблих і інші подробиці про завдані збитки.

Міжнародний ярмарок в Дамаску, до війни проводився щорічно, нині відкритий вперше з 2011 року, коли почалася збройна боротьба опозиції з режимом Башара Асада. Очікувалося, що на ярмарок приїдуть представники більше сорока держав.

Уряд Асада вітав ярмарок як ознаку "стабілізації" обстановки в країні.

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Асад стверджує, що Дамаск зірвав плани Заходу з його зміщення 21 серпня 2017, 02:14
Розвідка: Вісім бойовиків з ОРДО загинули в Сирії у складі контингенту ЗС РФ 13 серпня 2017, 14:05
Армія Асада відвоювала останній найбільший оплот ІДІЛ в провінції Хомс 12 серпня 2017, 13:58
powered by lun.ua
Головні новини
Військовий корабель ВМС США зіткнувся з торговим судном
Жебрівський: На ремонт доріг Донеччини очікуємо 2,5 мільярди
В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens
Усі новини
здоров'я

9 звичок, які шкодять вашій рівній спині

інцидент

Жінку з Нігерії не впустили в Україну до сина