Суд заарештував охоронця Димінського на 2 місяці

За підозрою у причетності до аварії, під час якої загинула молода жінка, Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Петра Димінського.

Про це повідомляє 5 канал.

На два місяці без можливості внесення застави у Львові заґратували Андрія Борща – охоронця місцевого бізнесмена, співвласника телеканалу ZІК та почесного президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського.

Як повідомлялось, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.