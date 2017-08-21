США і Південна Корея розпочали навчання на тлі протистояння з КНДР

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Понеділок, 21 серпня 2017, 09:28

Військові Південної Кореї і США розпочали навчання на тлі підвищеної напруженості у відносинах з КНДР.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Президент Південної Кореї Мун Дже-ин заявив, що навчання Ulchi Freedom Guardian носять цілковито оборонний характер і не мають на меті збільшити напруженість на півострові.

"У нас немає жодного наміру посилити військову напруженість на Корейському півострові, оскільки ці навчання проводяться щороку і мають оборонний характер", - сказав Мун.

Крім того, він застеріг КНДР від провокацій, які могли б погіршити ситуацію на півострові.

Спільні американсько-південнокорейські навчання будуть продовжуватись до 31 серпня, передбачається застосування комп'ютерного моделювання, призначеного для підготовки до війни з Північною Кореєю, здатною завдати ядерного удару.

Сполучені Штати також називають навчання "оборонними за своїм характером", у державних ЗМІ КНДР заявляють у свою чергу, що це "оманлива маска".

Північна Корея розглядає навчання як підготовку до вторгнення.

Теми: КНДР США
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