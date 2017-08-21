Заступник прокурора Донеччини оскаржує результат перевірки НАЗК
Заступник прокурора Донецької області Григорій Коршун просить суд визнати незаконними та скасувати результати перевірки Національним агентством щодо запобігання корупції його електронної декларації за 2015 рік.
Про це йдеться в матеріалах суду, передають 21 серпня "Українські новини".
Також Коршун просив суд призупинити виконання оскаржуваного рішення НАЗК на час розгляду позову, однак суд відмовив йому в цьому.
Згідно з рішенням агентства від 14 липня встановлено, що Коршун подав недостовірні дані, які відрізняються від достовірних на суму, меншу за 250 прожиткових мінімумів (421 тисяча гривень).
У зв'язку з цим відсутні підстави для притягнення його до відповідальності, однак Коршун зобов'язаний був до 15 серпня подати виправлену декларацію.
Заступник прокурора не вказав у своїй декларації відомості про житловий будинок площею 49,9 кв. м у Донецькій області, який належить його дружині.
Також він не задекларував 7,8 тис. гривень своєї пенсії і 3,3 тис. гривень стипендії дочки.
Водночас, як випливає з протоколу НАЗК, який є в розпорядженні "Української правди", в агентстві зазначали, що кілька інституцій, як от Національна комісія з цінних паперів та фондового ринка, Міністерство юстиції, Національний депозитарій, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру не надали відповіді на запити агентства.
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