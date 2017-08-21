Заступник прокурора Донеччини оскаржує результат перевірки НАЗК

604 перегляди
Понеділок, 21 серпня 2017, 11:40

Заступник прокурора Донецької області Григорій Коршун просить суд визнати незаконними та скасувати результати перевірки Національним агентством щодо запобігання корупції його електронної декларації за 2015 рік.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають 21 серпня "Українські новини".

Також Коршун просив суд призупинити виконання оскаржуваного рішення НАЗК на час розгляду позову, однак суд відмовив йому в цьому.

Згідно з рішенням агентства від 14 липня встановлено, що Коршун подав недостовірні дані, які відрізняються від достовірних на суму, меншу за 250 прожиткових мінімумів (421 тисяча гривень).

У зв'язку з цим відсутні підстави для притягнення його до відповідальності, однак Коршун зобов'язаний був до 15 серпня подати виправлену декларацію.

Заступник прокурора не вказав у своїй декларації відомості про житловий будинок площею 49,9 кв. м у Донецькій області, який належить його дружині.

Також він не задекларував 7,8 тис. гривень своєї пенсії і 3,3 тис. гривень стипендії дочки.

Водночас, як випливає з протоколу НАЗК, який є в розпорядженні "Української правди", в агентстві зазначали, що кілька інституцій, як от Національна комісія з цінних паперів та фондового ринка, Міністерство юстиції, Національний депозитарій, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру не надали відповіді на запити агентства.

 

Теми: НАЗК прокуратура декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман прийняв відставку Радецького 19 серпня 2017, 01:30
Ізраїль не надав НАЗК інформацію про нерухомість Третьякова 17 серпня 2017, 16:26
"Трійка з плюсом" або Рік невиправданих сподівань від НАЗК 16 серпня 2017, 16:45
powered by lun.ua
Головні новини
Чиновників Мін'юсту балують мільйонними преміями
ГПУ розслідує підробку листа за підписом нового голови УЗ
Ціни на автомобільний газ виросли до рекордних показників
Російський центр вивіз до РФ нову групу української молоді
Усі новини
Уривок із книги

"Інтернат": уривок із нового роману Сергія Жадана

Обережно спека!

У Полтаві жінка закрила в машині дитину при 33°С. Її врятував небайдужий чоловік