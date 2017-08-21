ГПУ розслідує підробку листа за підписом нового голови УЗ
Генпрокуратура розслідує підробку листа за підписом т.в.о. глави ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова про видачу своєму раднику польської візи.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва від 16 серпня.
Згідно з ним, Головне слідче управління Генпрокуратури з 14 березня веде розслідування за фактом службового підроблення посадовими особами Міністерства інфраструктури офіційних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого в посольство Польщі за підписом тоді ще першого заступника міністра інфраструктури Кравцова відправлено лист з проханням розглянути можливість відкриття його раднику багаторазової візи терміном на 5 років.
У зазначеному листі йшлося, що в'їзна віза йому необхідна у зв'язку з включенням до складу української делегації для участі в засіданні робочої групи Via Carpatia як радника Кравцова на громадських засадах, а тривалий термін дії візи пояснюється постійною участю цієї особи у зазначеній робочій групі.
При цьому в офіційній відповіді Мінінфраструктури зазначено, що ця особа серед радників на громадських засадах керівництва Мінінфраструктури не значиться.
Крім того, міністерством не затверджений жоден документ про делегування зазначеного особи для участі в засіданні робочої групи Via Carpatia, а перший заступник міністра інфраструктури Кравцов не погоджував з міністром Володимиром Омеляном відповідну ініціативу.
У ході попереднього розслідування 5 травня призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, яка поставила підпис у зазначеному листі Кравцова.
Суд дозволив Генпрокуратурі вилучити даний лист для дослідження.
Як повідомлялося, 9 серпня Кабмін звільнив за власним бажанням голову правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.
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