США призупиняють видачу неімміграціних віз у Росії

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Понеділок, 21 серпня 2017, 12:23

Сполучені Штати призупинять процедуру видачі неімміграційних віз в Росії з 23 серпня.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті посольства США в Росії в понеділок, передає Європейська правда.

"У зв'язку із заходами, прийнятими Російською Федерацією щодо обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, процедура видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинена", - ідеться у повідомленні.

1 вересня 2017 року цю процедуру буде відновлено в Москві, проінформували у диппредставництві. Процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін.

Раніше призначені співбесіди будуть скасовані. Ті, хто вже подав документи на оформлення візи США, будуть проінформовані про те, яким чином вони зможуть перепризначити співбесіду.

У посольстві США відзначили, що рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин.

Нагадаємо,  Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США. 

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

Теми: США Росія
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