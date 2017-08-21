Чиновників Мін'юсту балують мільйонними преміями

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Понеділок, 21 серпня 2017, 12:30

Лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

Про це повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на інформацію, отриману від Мін'юсту у відповідь на запит щодо доходів одного із співробітників міністерства.

"Що стосується повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відзначаємо, що інформація, подана заступником директора департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту Іриною Ярушевською, відповідає дійсності", - зазначили у відомстві.

За його даними, Ярушевська за червень отримала зарплату разом з винагородою в розмірі 1,815 млн грн. Крім неї, ще семеро співробітників отримали грошові виплати, які перевищували 1 млн грн. Найбільше з цього списку отримав головний держвиконавець відділу примусового виконання рішень департаменту держвиконавчої служби Мін'юсту Іван Нещадим - 8,862 мільйона гривень.

 

Теми: Мін'юст зарплати декларації
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