У Марселі авто протаранило дві автобусні зупинки: загинула жінка
У Марселі автомобіль врізався у дві зупинки громадського транспорту, в результаті чого загинула одна людина і ще одна отримала травми
Про це повідомляє Le Figaro.
Поліції вдалося затримати підозрюваного через деякий час. Повідомляється, що це 35-річний чоловік. Мотиви злочину поки невідомі.
За даними видання La Provence, спочатку автомобіль врізався в одну зупинку, де в результаті удару загинула 42-річна жінка.
Автомобіль після цього продовжив рух і врізався в другу зупинку, де травмував 29-річну жінку.
Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.
В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.
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