Мати ув'язненого за український прапор в Криму написала лист Путіну

Мати ув'язненого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха Наталя звернулася з відкритим листом до російського президента Володимира Путіна.

Текст звернення опублікувала "Кримська правозахисна група".

"Я, Балух Наталія Володимирівна, звертаюся до вас з гірким материнським проханням і з закликом до розсудливості та порядності!", - пише мати Балуха

Вона називає ув’язнення сина боротьбою з інакомисленням.

"Під виглядом боротьби з тероризмом влада Криму руками ФСБ і МВС розправляється з неугодними їй громадськими діячами та простими громадянами", - підкреслює вона.

Мати Балуха вважає, що її син прекрасно усвідомлював, що проти нього розгорнуто брудну кампанію дискредитації його особисто і в його особі всього українського.

Також вона розповіла про погрози прокремлівських правоохоронців "знайти" в сина боєприпаси.

"Окремо хочу відзначити той факт, що ніде інакше, а прямо під державним прапором України, який став першопричиною гонінь на сина, на горищі будинку "доблесні" служаки виявили (з третьої спроби !!!) обіцяні раніше боєприпаси" - додає вона.

Наталія Балух також зазначила, що вже 8 місяців не бачила сина.

"За ці 8 місяців звинуваченням так і не були представлені в суд докази провини мого сина. Єдина фраза: "незаконно придбав та зберігав"!!! Де придбав? У кого придбав? Коли придбав? На ці запитання слідство і не намагалося шукати відповідь", - пише вона.

Мати Балуха впевнена, що син не винен і "не піде на угоду з совістю".

"Якщо будьте ласкаві відповісти мені, то зробіть це як Гарант Конституції, а не гарант безкарності за її нехтування" - написала вона.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

Олег Твердь, для УП