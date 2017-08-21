Королевська відмовилася надати дані про майно в декларації чоловіка

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Понеділок, 21 серпня 2017, 13:15

Національне агентство з питань запобігання корупції не знайшла порушень в електронній декларації народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Юрія Солода.      

Про це йдеться у рішенні НАЗК після повної перевірки його декларації, яке "Українській правді" передав експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Водночас у рішенні вказується, що на письмовий запит агентства не надала інформації Адміністрація державної прикордонної служби.

Також повідомляється, що у розділах "Доходи, у тому числі подарунки", "Грошові активи" і "Фінансові зобов'язання" Солод зазначив, що член сім'ї не надав інформацію, проте не вказав, що цей член сім'ї відмовився надати інформацію.

В НАЗК зазначили, що дружина Солода нардеп Наталія Королевська відмовилася надати інформацію про доходи і видатки, оскільки вони із чоловіком не живуть разом і у них "відсутнє ведення спільного господарства".

 

Також у рішення повідомляється, що декларант не зазначив вартість належних йому та/або членам його сім'ї на праві власності активів.

"У графах "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" розділів 3 "Об’єкти нерухомості" та 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб’єктом декларування вказано "не відомо", - йдеться у рішенні.

Через це НАЗК не мало можливості перевірити достовірність цих даних.

Попри це у висновку відомства зазначається, що після повної перевірки встановлено достовірність задекларованих відомостей і відсутність конфлікту інтересів у Солода.

Українська правда

Теми: Королевська декларації
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