Сили АТО відбили 3 одиниці ворожої техніки – розвідка

3764 перегляди
Понеділок, 21 серпня 2017, 13:38

За тиждень в районі антитерористичної операції загинули 30 бойовиків і 51 поранено.

Такі дані розвідки оголосив на брифінгу 21 серпня спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони України маємо підтверджені втрати супротивника за минулий тиждень. Вони склали 30 загиблих окупантів і 51 поранений", – сказав полковник.

"Також знищено 3 одиниці ворожої техніки: міномет, вантажівку ЗІЛ і танк", – зазначив він.

За словами Мотузяника, найбільших втрат ворог зазнав на маріупольському напрямку на ділянці фронту Новотроїцьке - Широкине.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: Бойовики застосовують "Град", п’ятеро поранених 21 серпня 2017, 07:19
Неділя в АТО: 19 обстрілів, одного військового поранено 20 серпня 2017, 18:49
Штаб: підрозділи ЗСУ займають лише райони, визначені "Мінськом" 20 серпня 2017, 16:50
powered by lun.ua
Головні новини
Стали відомі іноземні претенденти на приватизацію обленерго
Саакашвілі каже, що має кілька пропозицій громадянства
Депутат від Опоблоку відсудив у держави майже півмільйона гривень
США не даватимуть візи білорусам в РФ, радять їхати в Київ чи в ЄС
Усі новини
Обережно спека!

У Полтаві жінка закрила в машині дитину при 33°С. Її врятував небайдужий чоловік

Місія – рятувати

Історії від зоозахисника до Дня безпритульних тварин