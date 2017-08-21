Януковичу призначили нового адвоката

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Понеділок, 21 серпня 2017, 13:43

Київський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президенту України Віктору Януковичу, обвинуваченому в державній зраді, нового державного адвоката Максима Герасько.

Про це повідомив сам Герасько, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Так, ця інформація відповідає дійсності. Мені видали доручення від Центру надання безоплатної правової допомоги", - повідомив він.

За словами Гераська, він вже зустрічався з попереднім захисником Януковича у цій справі Віталієм Мешечеком.

"Він сказав, що у справі немає ніяких серйозних документів і справа досить перспективна", - додав Герасько.

При цьому адвокат зазначив, що свою власну позицію він сформує після вивчення матеріалів справи, до чого має намір приступити після вирішення деяких організаційних питань.

Герасько - київський адвокат, має адвокатську ліцензію з 2010 року.

"Українська правда" звернулася за підтвердженням цієї інформації до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Як відомо, державний адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечек 17 серпня відмовився від своїх обов'язків захисника.

Теми: Янукович суд права людини
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