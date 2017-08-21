Волкер дізнаватиметься у Суркова, на що готовий Кремль – ЗМІ

1854 перегляди
Понеділок, 21 серпня 2017, 15:11

Під час зустрічі спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії Владиславом Сурковим, перший намагатиметься дізнатися, чи готова РФ робити кроки у бік вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє видання "WSJ".

Також зазначається, що зустріч відбувається на фоні того, що Пентагон і Держдепартамент прагнуть схвалення від Білого дому планів постачання Україні протитанкових ракет та інших видів зброї.

Як відомо, у понеділок зустрічаються спецпредставник США по Україні Курт Волкер з представником Росії Владиславом Сурковим.

Міністерство закордонних справ Білорусі вже повідомило у своєму Твіттері, що зустріч почалася.

У травні 2017 року ЗМІ повідомляли, що Сурков визначає внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Теми: Росія США Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США призупиняють видачу неімміграціних віз у Росії 21 серпня 2017, 12:23
“Запад-2017”: Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО 21 серпня 2017, 10:30
Російський центр вивіз до РФ нову групу української молоді 21 серпня 2017, 10:21
powered by lun.ua
Головні новини
Обладнання для вугільних шахт на Волині купували в ОРДО - СБУ
НАЗК виявило порушення в деклараціях 3 віце-прем'єрів і міністра
Стали відомі іноземні претенденти на приватизацію обленерго
Саакашвілі каже, що має кілька пропозицій громадянства
Усі новини
Місія – рятувати

Історії від зоозахисника до Дня безпритульних тварин

космос

У NASA розповіли, де буде видно повне сонячне затемнення 21 серпня