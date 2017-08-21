Новому члену НАЗК уже закидають порушення законодавства
Нацагенція із запобігання корупції відклала розгляд декларації ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського за 2016 рік.
Про це "Українській правді" повідомили у НАЗК.
"Голосування не було. дане питання було зняте з порядку денного", - зазначили в НАЗК.
При цьому в агенції заперечили повідомлення деяких ЗМІ про те, що член НАЗК Олександр Серьогін порушив законодавство при розгляді цього питання.
Так, "Українські новини" з посиланням на співрозмовника повідомили, про конфлікт інтересів, який полягає у тому, що на момент обрання членом НАЗК Серьогін працював у КНУ ім. Шевченка. А в понеділок, на засіданні Нацагенства, саме він став ініціатором перенесення розгляду цього питання. Згодом "Українські новини" виправили джерело і вказали поста в ФБ Руслана Рябошапки.
Подібне порушення, за словами співрозмовника, може бути приводом для складення адміністративного протоколу, а також підставою для звільнення.
Проте, в НАЗК "Українській правді" зазначили, що порушення з боку Олександра Серьогіна не було, оскільки питання про перевірку декларації Губерського було зняте з порядку денного сьогоднішнього засідання.
"Про подальший розвиток подій, можна буде судити, виходячи з того, як будуть розвиватися події і яким чином буде прийнято рішення", - заявили у відомстві.
Серьогін був обраний членом НАЗК 15 серпня 2017 року.
Яна Міланова, УП
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