Радецький оскаржив 6,8 тисяч гривень штрафу

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Понеділок, 21 серпня 2017, 16:18

Заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький оскаржив рішення Дніпровського районного суду Києва, який оштрафував його на 6,8 тис. гривень за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів.

Про це йдеться в матеріалах Апеляційного суду Києва, передають Українські Новини.
Апеляція була зареєстрована 16 серпня.

Її розгляд призначено на 28 серпня.

Як відомо, 2 серпня Дніпровський районний суд Києва оштрафував Радецького на 6,8 тис. гривень за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів.

Радецький начеб то міг вплинути на відтермінування перевірки судді райсуду столиці Христини Тарасюк. Раніше ця суддя у лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про керування автомобілем у нетверезому стані.  

Теми: НАЗК корупція
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