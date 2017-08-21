Мін'юст пояснив, що винагороди його чиновникам не "б'ють" по бюджету
Величезні винагороди посадовцям з департаменту виконавчої служби Мін’юсту не є преміями та не потребують додаткових витрат з державного бюджету.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
"Розповсюджена інформація щодо виплати премій співробітникам Мін’юсту подана некоректно і є вирваною із контексту офіційної відповіді в.о. державного секретаря Олени Косолапової", - йдеться в заяві.
У міністерстві запевняють, що мільйонні суми, які посадовці отримують додатково до зарплати, - це виконавчий збір, який становить 10% від суми боргу, що стягнутий з боржника.
"Виплата винагороди державному виконавцю здійснюється в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, що формується з коштів виконавчого збору, стягненого державними виконавцями з боржників, і не потребує додаткових витрат Державного бюджету України", - кажуть у Мін'юсті.
Як повідомлялося, лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.
Українська правда
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