Скорочення кількості стипендіатів до 15% неможливе - МОН

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич вважає, що поступове скорочення студентів, які отримують стипендію, до 15% неможливе.

Про це вона заявила у розмові з VoxConnector, передає Економічна правда.

З січня цього року почали діяти нові правила нарахування стипендій. Уряд ввів рейтингування (рейтинги формуються на рівні ВУЗів), яке обмежило кількість отримувачів стипендій на рівні 40-45% студентів-бюджетників, а також збільшив розмір академічної стипендії.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко розповів VoxConnector, що на цьому зміни можуть не закінчитися і вже з наступного року на студентів можуть чекати нові правила виплати стипендій з одночасним збільшенням їх розміру.

За його словами, до 2020 року доцільно зменшити кількість стипендіатів до 15%. Розмір стипендії при цьому спершу може досягти рівня прожиткового мінімуму (з 2018 року – 1700 грн), а згодом і мінімальної зарплати (з 2018 року – 3723 грн).

Нагадаємо, минулого року стипендіальна реформа спровокувала гострі дискусії між Мінфіном та Міністерством освіти та науки. Цей рік не став винятковим. У розмові з VoxConnector міністр освіти та науки України Лілія Гриневич заявила, що її позиція абсолютно не збігається з намірами Міністерства фінансів.

"Міністерство освіти та науки не отримувало жодного офіційного звернення міністерства фінансів щодо майбутніх планів про скорочення стипендій. Заяви окремих представників міністерства фінансів у ЗМІ – це їхня власна особиста думка", - сказала вона.

"Я вважаю, що поступове скорочення студентів, які отримують стипендію, до 15% неможливе. По-перше, таке скорочення буде демотивувати студентів. По-друге, сьогодні в Україні така економічна ситуація, що рівень життя низький, і ми повинні підтримувати студентів", - додала Гриневич.

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Галина Калачова, ЕП