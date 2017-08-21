РНБО візьметься за проблеми кримчан – Джемілєв

153 перегляди
Понеділок, 21 серпня 2017, 20:26

Рада нацбезпеки й оборони України незабаром розгляне ситуацію у прикордонних із анексованим Кримом районах Херсонщини та наявні проблеми жителів півострова.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв на прес-конференції в Херсонській облдержадміністрації, передає "Укрінформ".

"Ми тут розглядали питання отримання освіти нашими співвітчизниками, які зараз знаходяться в умовах окупації, ситуацію переміщених осіб, які змушені були після окупації залишити півострів, а також ситуацію у прикордонних районах. Ця поїздка була ініційована нами самими, але вона узгоджена як з президентом країни, так і з Радою національної безпеки і оборони", – сказав він.

"За результатами проведених зустрічей, отриманої інформації, ми підготуємо аналітичну довідку, яка буде розглянута Радою національної безпеки і оборони найближчими днями, і будуть прийняті відповідні рішення", – розповів Джемілєв.

За його словами, було отримано негативну інформацію щодо явищ, які відбуваються у прикордонних із Кримом районах, а також щодо вирішення проблем кримчан.

"Особливо в області, скажімо, видачі паспортів. Тут явні елементи корупції, а також беззаконня щодо цих осіб (жителів Криму – ред.)", – уточнив Джемілєв. 

Теми: Крим РНБО паспорт корупція Джемілєв
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін вийшов на сцену Koktebel Jazz Party в окупованому Криму 21 серпня 2017, 01:38
Крим: Окупанти затримали організатора заходу, проведення якого заблокували 20 серпня 2017, 20:56
РосЗМІ: Радник глави Мінздрава РФ загинув у Криму від блискавки 20 серпня 2017, 17:18
powered by lun.ua
Головні новини
Новим послом Росії в США буде фігурант санкційних списків
Сурков і Волкер озвучили "свіжі ідеї" щодо України
Добкін програв апеляцію
Екс-заступник голови АП отримав з бюджету 42% всіх дотацій для аграріїв
Усі новини
Місія – рятувати

Історії від зоозахисника до Дня безпритульних тварин

барселона

Чому після терактів у Барселоні користувачі завалили Twitter світлинами котів