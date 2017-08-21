Україну в придністровському питанні знову представлятиме Крижанівський
Президент Петро Порошенко призначив Віктора Крижанівського спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.
Про це йдеться в указі від 21 серпня (№229/2017), оприлюдненому на сайті глави держави.
Крижанівський з серпня 2008-го до липня 2010 року був спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання, але потім і до 13 червня поточного року працював послом України в Естонії.
Олена Рощенко, УП
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