У Жованці під обстріл потрапив Штаб гумдопомоги, згоріли 9 будівель

У селі Жованка, що розташоване в "сірій зоні" поблизу Зайцевого, від обстрілів згоріли 9 нежитлових будинків, також постраждав Штаб гуманітарної допомоги.

Таку оновлену інформацію повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Останні зведення з Жованки: у результаті сьогоднішніх обстрілів з боку бойовиків та пожеж, які вони спричинили, згоріли 9 нежитлових будинків, один ще й досі тушать пожежні розрахунки ДСНС", – написав він.

Як доповів голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін, під час обстрілів бойовики "цілили по житлових кварталах, під вогонь орківської бмп потрапив Штаб гуманітарної допомоги".

"Бій триває. Люди переховуються по домівках та підвалах", – повідомив Жебрівський пізно ввечері у понеділок.

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