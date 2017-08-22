Поліція затримала хулігана, який писав на вікнах Ради лайку

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Вівторок, 22 серпня 2017, 00:28

Працівники поліції в понеділок затримали 25-річного чоловіка, який писав чорним маркером на вікні будівлі українського парламенту.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у Facebook.

"21 серпня о 16:50 працівниками ППОП№1 (полк поліції особливого призначення – ред.)  затримано "на гарячому" мешканця Чернігівської області, 1992 р.н. Негідник, напередодні Дня Незалежності України, з метою провокативних і хуліганських спонукань, на віконному склі ВРУ по вул. Грушевського, 5 (Печерський р-н) маркером чорного кольору зробив нецензурний надпис антидержавного змісту", – заявив він.

Поліція затримала зловмисника на місці.

Шкіряк констатував із жалем, що за дане правопорушення чоловікові "світить лише адміністративна відповідальність".

Теми: поліція Верховна Рада
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