Під Києвом виявили арсенал зброї та боєприпасів

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Вівторок, 22 серпня 2017, 00:42

Під Києвом в Баришівському районі виявлено склад з боєприпасами і зброєю.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"21 серпня, прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області під час здійснення досудового розслідування поблизу одного із сіл Баришівського району на території нежитлових приміщень виявлено та вилучено зброю і боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Бориспільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

В даний час досудове розслідування триває і перебуває на контролі місцевої прокуратури.

Теми: зброя прокуратура
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