Глава Пентагону: Потрібно продовжувати дипломатичний тиск на РФ

Міжнародній спільноті необхідно продовжувати чинити дипломатичний тиск на Росію, щоб змусити її виконувати Мінські угоди.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає "Укрінформ".

"Як і в багатьох інших регіонах світу, я підтримую дипломатичні зусилля, направлені на те, аби співпрацювати із нашими партнерами по НАТО та Україною і продовжувати тиснути на Росію стосовно мінських зобов'язань", - сказав він.

Меттіс додав, що мова йде про негайне припинення вогню, відведення важкої зброї і безперешкодний доступ в зону конфлікту спостерігачів ОБСЄ.