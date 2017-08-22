На Дніпропетровщині двох диверсантів "ЛНР" засудили до 6 років в'язниці

Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до шести років позбавлення волі двох чоловіків, які за завданням кураторів так званої "ЛНР" планували теракти в області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У червні 2014 року співробітники СБУ затримали зловмисників під час підготовки до терористичних актів. Правоохоронці встановили, що один з диверсантів знаходився в "Луганському народному ополченні", ватажком якого був терорист Мозговий.

Від нього бойовик отримав завдання приїхати в Дніпропетровську область, знайти спільників і здійснити ряд терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації.

"Оперативники спецслужби "взяли" двох зловмисників під час підготовки до підриву у Дніпрі залізничної колії, якою мав проїхати потяг з військовою технікою", - відзначили в СБУ.