Доба в АТО: 30 обстрілів, загинув один український військовий
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.
Після 18:00 терористи посилили обстріли позицій сил АТО, застосовуючи, в основному, міномети і гранатомети.
Основна напруга зберігається на Донецькому напрямку. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до півночі з мінометів, гранатометів, зенітної установки і стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ.
"У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ввечері бойовики тричі з озброєння БМП і гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве. По шахті Бутівка протягом 2-х годин терористи випустили не менше 46 мін різних калібрів.
На Луганському напрямку бойовики застосовували 120 мм міномети в районі Кримського і Новотошківського. Також під обстріл сепаратистів з великокаліберних кулеметів потрапили укріплення ЗСУ неподалік Новоалександрівки і Станиці Луганській.
На Приморському напрямку бойовики двічі били з мінометів калібру 82 мм по українським укріпленням біля Водяного і один раз - на підступах до Широкиного.
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