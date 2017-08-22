КНДР пригрозила Південній Кореї і США безжальною відплатою

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Вівторок, 22 серпня 2017, 07:43

США і Південна Корея не зможуть уникнути "безжальної відплати" за їх спільні військові навчання.

Про це заявили в штабі армії КНДР, передає агентство Kyodo.

"Їм не уникнути безжальної відплати і покарання", - заявили військові Північної Кореї.

Спільні військові навчання Південної Кореї і США почалися в понеділок, 21 серпня. Їх вирішено було провести через підвищену напруженість у відносинах з КНДР.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що навчання носять виключно оборонний характер і не мають на меті збільшити напруженість на півострові.

Укрінформ

Теми: Північна Корея США
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