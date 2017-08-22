Україну поливатиме грозами

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Вівторок, 22 серпня 2017, 08:28

22 серпня в Україні грози, у північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, сильні дощі можливі у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Погода 22 серпня
Погода 22 серпня

Шквали вітру подекуди сягатимуть 17-22 м/с; на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

За попереднім прогнозом, на середу, 23 серпня, грози затягнуть переважну більшість території України, виняток становитимуть Закарпаття, Сумщина та південні області.

Прогноз на 23 серпня
Прогноз на 23 серпня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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