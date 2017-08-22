Україну поливатиме грозами

22 серпня в Україні грози, у північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, сильні дощі можливі у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Погода 22 серпня

Шквали вітру подекуди сягатимуть 17-22 м/с; на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

За попереднім прогнозом, на середу, 23 серпня, грози затягнуть переважну більшість території України, виняток становитимуть Закарпаття, Сумщина та південні області.

Прогноз на 23 серпня

Олена Рощенко, УП