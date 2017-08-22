Лавров обіцяє "не зривати зло" на американських громадянах

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Вівторок, 22 серпня 2017, 09:18

Росія не буде відіграватися на американських громадян за призупинення Вашингтоном видачі чи скорочення кількості неімміграційних віз росіянам.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 серпня на прес-конференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Єгипту.

Раніше посольство США в РФ повідомило, що з 23 серпня буде призупинено видачу неімміграційних віз. Дану процедуру поновлять, але в більш скороченому форматі: з 1 вересня всі співбесіди будуть проводитися лише в посольстві США в Москві, а білорусам американські візи в Росії перестануть видавати.

"Я тільки-но ознайомився з цим рішенням. Бачив лишень його виклад у повідомленнях ЗМІ, тому, звісно, ми ще вивчимо його додатково", – цитує сайт МЗС РФ відповідь Лаврова.

У порядку "першої реакції" він зазначив, що адміністрація Барака Обами в кінці минулого року зажадала висилки російських дипломатів і відібрала російську власність, а РФ попросила американців не використовувати їх дипмайно у Москві й обмежити кількість співробітників американських закордонних установ у Росії "тією ж кількістю дипломатів і технічного персоналу, що є в розпорядженні Росії на території США".

"Стверджувати, що приведення до спільного знаменника кількості співробітників закордонних установ США в Росії і Росії в США спричинить різке скорочення можливостей виконувати консульські функції, включаючи видачу віз, рівносильне неповазі до здібностей і здатностей американської дипломатичної служби", – заявив Лавров.

"Перше враження, що американські автори цих рішень затіяли чергову спробу викликати невдоволення російських громадян діями влади. Це відома логіка тих, хто організовує кольорові революції, в чистому вигляді інерція адміністрації Обами", – зазначив він.

На думку глави МЗС Росії, "тією ж логікою пояснюється прийняте рішення про те, що білоруські громадяни повинні тепер звертатися в американські представництва не в Москві і Санкт-Петербурзі, а прямувати до Вільнюса, Києва й Варшави".

"Політичний відтінок тут очевидний", – заявив Лавров.

"Що стосується наших дій у відповідь, то, як я вже сказав, необхідно детально вивчити рішення, оголошене американцями. Подивимося. Можу сказати лише одне: ми не будемо зривати зло на американських громадянах. Якщо хтось сподівався, що в даному випадку поганий приклад буде заразний, то прорахувався", – сказав він.

Теми: Росія США дипломатичні відносини візи
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