Пожежі в Ростові-на-Дону: підозрюють стороннє джерело займання

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Вівторок, 22 серпня 2017, 10:33

Основною версією великої пожежі в Ростові-на-Дону у Росії вважають "стороннє джерело займання".

Про це повідомив начальник головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Ростовській області Валерій Синьков, передають "РИА Новости".

Вдень 21 серпня пожежа охопила кілька приватних будинків у районі Театрального спуску поруч із головною площею Ростова-на-Дону. Вона почалася в приватному житловому будинку на Нижегородській вулиці, після чого перекинулася на сусідні будинки.

"Зона початкового горіння була з південного боку території приватних домоволодінь (пров. Чуваський, 50). За межею трьох житлових будинків складувалося сміття, дерев'яні дошки, гумові покришки. Сміттєзвалище сприяло загалом розвитку пожежі", – сказав Синьков журналістам.

"Будь-яких джерел займання, наприклад, електропроводки не було. Основна версія – занесення стороннього джерела займання. У якій формі це було, покаже робота слідчих органів", – додав він.

Увечері в понеділок російське МНС повідомило про локалізацію пожежі на площі в 10 тисяч квадратних метрів. Відкрите горіння ліквідовано, а пожежники продовжують розбирати завали й проливати осередки тління.

Вогнем пошкоджено 107 будівель, у тому числі 83 житлові споруди. По медичну допомогу звернулися кілька десятків людей, 7 госпіталізовано.



У Ростовській області запроваджено режим надзвичайної ситуації. За даними регіонального мінохоронздоров'я, концентрація шкідливих речовин у повітрі на місці пожежі перевищена, людям поки не можна перебувати в районі Театрального спуску.

Раніше головний прокурор Ростовської області Юрій Баранов заявив, що розглядаються різні версії причини пожежі в Ростові-на-Дону, а за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, версія підпалу буде відпрацьована "найсерйознішим чином".

Теми: Росія стихія надзвичайна подія
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