Прокуратура Криму звернеться по допомогу до НАСА

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Вівторок, 22 серпня 2017, 11:05

Україна підготувала міжнародно-правовий запит до НАСА щодо надання допомоги в розслідуванні справи про можливе порушення екологічної безпеки при будівництві Росією Керченського моста.

Про це на прес-конференції у вівторок заявив начальник управління нагляду у кримінальних провадженнях Олександр Даракчі.

"На сьогодні таке міжнародно-правове доручення уже готове. Я думаю, що найближчими тижнями воно буде направлене", - сказав він.

Роман Кравець, УП

Теми: Крим
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