Прокуратура Криму звернеться по допомогу до НАСА
Україна підготувала міжнародно-правовий запит до НАСА щодо надання допомоги в розслідуванні справи про можливе порушення екологічної безпеки при будівництві Росією Керченського моста.
Про це на прес-конференції у вівторок заявив начальник управління нагляду у кримінальних провадженнях Олександр Даракчі.
"На сьогодні таке міжнародно-правове доручення уже готове. Я думаю, що найближчими тижнями воно буде направлене", - сказав він.
Роман Кравець, УП
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