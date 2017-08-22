Новий посол РФ у США відповідав за виправдання агресії проти України

Новопризначений посол Росії в США Анатолій Антонов на посаді заступника глави МЗС РФ займався тим, що відбивав звинувачення щодо присутності російської армії на українській території.

Про це йдеться у статті "Генерал-посол Володимира Путіна: як підсанкційний дипломат очолив місію Росії в США" на сайті "Європейської правди".

"Нинішній посол Росії в США у той час мав чітке завдання: він повинен був відбити звинувачення щодо присутності російської армії на українській території. Це стосується російської агресії і в Криму, і на Донбасі", - йдеться у статті.

На початку 2014 року військовий дипломат Антонов намагався довести світові, що російська армія не здійснює окупації Криму, а "посилює охорону" військових ЧФ РФ від "київської хунти".

Вже після незаконної анексії Криму він виправдовував конфіскацію росіянами більшої частини українського флоту, а після початку російської агресії на Сході України - намагався зупинити підтримку України Заходом, а в 2015 році розповідав казки про те, що в "Л/ДНР" немає російських військових, а ще – звинувачував Україну в перепонах діяльності росіян в Спільному центрі з контролю та координації на контактній лінії.

На початку 2015 року Євросоюз включив Антонова до переліку росіян, на яких накладені персональні санкції (деталі в новині ЄС поширив санкції на Кобзона, заступників Шойгу, депутатів Думи, "Гіві" та "Моторолу").

В обґрунтуванні санкційного рішення ЄС пояснив, що Анатолій Антонов "на посаді заступника в Міноборони був залучений до підтримки розгортання російських військ в Україні".