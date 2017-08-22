Клімкін: Україна не сприяла ракетній програмі Північної Кореї

Україна не сприяла розвитку ракетних технологій Північній Кореї, запевняє міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Про це він написав редактору "The New York Times" у відповідь на матеріал про ймовірне постачання з України таких технологій Північній Кореї

Голова МЗС закликає провести міжнародне розслідування з приводу даного питання

"Мене занепокоїли припущення у вашій статті, що Україна могла постачати ракетні технології в Північну Корею. У статті йдеться про те, що Північна Корея використовує двигун RD-250, а потім підтверджується, що RD-250 був розроблений в Росії, але "витік" технології пішов з України. Проте жодних доказів для підтвердження претензій не надано", – написав Клімкін.



"Як міністр закордонних справ України, а також підготовлений аерофізик, я хочу сказати, що моя країна не могла брати участь у сприянні ракетній програмі Північної Кореї", – запевнив він.



Міністр наголосив, що виробничі лінії для будівництва цих видів ракет в Україні вивели з експлуатації в 1992 році.

"Інструкції містяться у складних посібниках, замкнених у об'єктах високого рівня, які охороняють наші сили безпеки. Злочинці не лише не зможуть отримати доступ до цих посібників, але й жодні зусилля не можуть залишитися непоміченими нашим урядом", – заявив Клімкін.



"Але я сумніваюся, що Північна Корея могла б досягти без сторонньої допомоги того, що вона зробила. Світова спільнота тепер має зібратися, щоб провести міжнародне розслідування, щоб дізнатись, хто відповідає за це" – заявив Клімкін.

Як відомо, американський "New York Times", посилаючись на слова експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майка Ельмана, писав, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

У Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" появу відповідних публікацій назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

В.о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко зазначив, що Україна раніше постачала космічні ракети з двигунами РД-250 до Росії, і що зараз РФ цілком може передавати їх Північній Кореї.

У США Україні радили залучити американських експертів до розслідування. За це виступав і сам Ельман.

Олена Рощенко, УП