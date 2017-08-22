РНБО розбереться з поставками електрики на завод Фірташа в Криму

Рада національної безпеки і оборони проведе перевірку, щодо поставок електроенергії та сировини на завод "Кримський Титан", що належить олігарху Дмитру Фірташу в окупованому Росією Криму.

Про це на прес-конференції заявив лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

"Ми отримуємо інформацію, що якась частина електроенергії надходить (з Херсонщини у Крим - ред.) на завод Фірташа. З цим питанням ми будемо розбиратися у РНБО. Друге питання, пов'язане із цим заводом Фірташа: основна сировина на цей завод надходить із Житомирської області. Теж будемо розбиратися - як це виходить так, що Житомир постачає сировину на окуповану територію, якими шляхами, які існують договори", - сказав Джемілєв.

За його словами, є різні пояснення, чому електроенергія з території Херсонщини продовжує надходити на півострів, на завод Фірташа.

"Одні говорять, що якщо туди не поставляти енну кількість електроенергії, може статися техногенна катастрофа. Але я думаю, що такі доводи не зовсім обґрунтовані. Адже на заводі Фірташа є свої пристрої, які виробляють електроенергію, і які достатні для того, щоб попередити техногенну катастрофу. Таким чином, виходить, що та електроенергія, яка надходить з Херсонщини, використовується у виробничих цілях для заводу, який не платить ні копійки українському бюджету, а працює на Росію", - пояснив Джемілєв.

Більше того, окрім електроенергії з Херсонщини, на завод олігарха на окупованій території, надходить і сировина, яку постачає Житомир.

Джемілєв запевняє, що РНБО мусить розібратися з тим, чому електроенергія та сировина з України досі надходить на завод Фірташа.

Як відомо, бізнесмену Дмитру Фірташу належить підприємство "Кримський Титан" у місті Армянськ в анексованому Росією Криму.