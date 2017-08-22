США не поширили на Крим відміну віз для РФ, але треба їхати до Києва

Незважаючи на призупинення видачі американських віз росіянам, жителі окупованого Криму все ще мають право подорожувати до США, але отримати візу можуть лише в Києві.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на інформацію, отриману від посольство США в РФ.

"Крим належить до консульського округу Посольства США в Києві. Всі заявники, які постійно проживають у Криму і які звертаються за імміграційними візами і візами К (нареченої/нареченого), мають звертатися за візами до Києва, незалежно від свого громадянства", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що консульські збори, сплачені в Україні, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві/консульствах США в РФ, а консульські збори, сплачені в Росії, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві США в Києві.

Як повідомлялося, Сполучені Штати з 23 серпня призупиняють видачу неімміграційних віз у Росії, тобто для туристичних подорожей. Росіяни, які мають вид на проживання в США, все ще можуть користуватися цією послугою.