США не поширили на Крим відміну віз для РФ, але треба їхати до Києва

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Вівторок, 22 серпня 2017, 12:23

Незважаючи на призупинення видачі американських віз росіянам, жителі окупованого Криму все ще мають право подорожувати до США, але отримати візу можуть лише в Києві.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на інформацію, отриману від посольство США в РФ.

"Крим належить до консульського округу Посольства США в Києві. Всі заявники, які постійно проживають у Криму і які звертаються за імміграційними візами і візами К (нареченої/нареченого), мають звертатися за візами до Києва, незалежно від свого громадянства", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що консульські збори, сплачені в Україні, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві/консульствах США в РФ, а консульські збори, сплачені в Росії, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві США в Києві.

Як повідомлялося, Сполучені Штати з 23 серпня призупиняють видачу неімміграційних віз у Росії, тобто для туристичних подорожей. Росіяни, які мають вид на проживання в США, все ще можуть користуватися цією послугою.

Теми: Крим візи США Росія
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