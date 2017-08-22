Суркіс хоче заборонити будь-які футбольні матчі в Маріуполі

Віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.

Про це він заявив в інтерв’ю "Подробностям", відповідаючи на питання, чи поїде основний склад "Динамо" на матч в Маріуполь.

"При таких умовах, які склались на сьогоднішній день, і тих обставинах, звичайно - ні", - сказав Мадзяновський.

Він аргументував відмову питанням безпеки.

"Для президента київського "Динамо" та менеджменту, здоров’я та життя гравців і вболівальників є вищим за результати. І звичайно, це рішення приймалося лише на підставі закону, лише на підставі регламентних норм, якими регулюється проведення матчу Чемпіонату України", - додав він.

Мадзяновський зазначив, що клуб не боїться технічної поразки.

"У федерації є така можливість - зарахувати нам технічну поразку, але це нас не лякає. Чому? Тому що у нас є впевненість в тому, що наші дії ґрунтуються виключно на законі", - сказав Мадзяновський

Також віце-президент "Динамо" заявив про намір відстоювати інтереси клубу в суді.

"Ми змушені будемо звернутися в Міжнародний спортивний суд, де наші доводи будуть враховані і буде прийнято законне рішення", – зазначив Мадзяновський.

При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс виступає проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-Ліги в Маріуполі, заявивши, що там небезпечно.

"Хочу підкреслити, що мої слова не є оцінкою можливості проведення матчів в Маріуполі. А конкретніше, чи безпечно там грати клубам УПЛ. Мої слова - це чергове попередження: не можна замість вирішення такого відповідального питання влаштовувати навколо цього популістичні піар-акції", - цитує Суркіса 1927.kiev.ua.

Масовану підтримку про небезпеку проводити матчі в Маріуполі підтримали телеканал "1+1" та "2+2", що належить мільярдеру Ігорю Коломойському, та телеканал "Інтер", що знаходиться у власності в олігарха Сергія Льовочкіна.

Так, у сюжеті "ТСН. Тиждень" були показані фото трирічної давнини обстрілу у Маріуполі, зазначивши, що все відбувалося у січні 2017 року, коли передмістя Маріуполя накрило градами.

Сюжети з позицією Динамо не їхати в Маріуполь транслювалися останні кілька днів і на телеканалі "Інтер".

За словами співрозмовника УП, сюжети на теканалах "1+1" та "2+2" узгоджувалися із Сергієм Васильєвим, котрий свого часу працював в Адіміністрації президента України за часів Віктора Медведчука, а нині є головним цензором Григорія Суркіса, що стосується футбольної тематики.

Нагадаємо, раніше було рішення комітету з безпеки стадіонів Федерації футболу України проводити матч ФК "Маріуполь" - "Динамо" саме 27 серпня в Маріуполі.

До цього повідомлялося, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки. Після цього навіть лідер ватажків ОРДЛО Сергій Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня, будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.

У свою чергу, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс навідріз відмовляється везти команду на матч в Маріуполь, без письмових гарантій безпеки від силових структур.

На минулому тижні голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу вже заявляв, що зробить все для забезпечення проведення матчів у Маріуполі, але щоб дати 100% гарантії – треба бути занадто впевненим.

"Це стосується і Маріуполя, і Києва, і будь-якого іншого міста – гарантувати безпеку. Ви чуєте, що робиться сьогодні, що робить Росія, щоб дестабілізувати ситуацію на території України, на території Росії, щоб дати якісь інформаційні приводи або підстави для застосування сили. Звичайно, у випадку проведення матчів, незалежно від того, де б вони не були, будемо робити все можливе", – цитує Грицака Футбол 24.

При цьому Грицак зазначив, що СБУ зробить все можливе для гарантування безпеки, "але щоб дати стовідсоткову гарантію – це треба бути занадто впевненим, щоб такі речі гарантувати".

Зазначимо, у "Динамо" почали говорити, що не поїдуть в Маріуполь, на початку липня 2017 року. Хоча про те, що доведеться там грати, було відомо ще в травні. До того ж, у 2016 році команда U-19 "Динамо" грала у Маріуполі.

Проте у минулі вихідні команда юніорів "Динамо" вже не приїхала на матч чемпіонату України U-19 до Маріуполя.

У Маріуполі цього сезону було зіграно вже три домашні матчі. Останніми до міста приїжджали львівські "Карпати".

Микола Аврамчук, для УП, Олег Твердь, для УП