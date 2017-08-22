Суркіс хоче заборонити будь-які футбольні матчі в Маріуполі
Віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.
Про це він заявив в інтерв’ю "Подробностям", відповідаючи на питання, чи поїде основний склад "Динамо" на матч в Маріуполь.
"При таких умовах, які склались на сьогоднішній день, і тих обставинах, звичайно - ні", - сказав Мадзяновський.
Він аргументував відмову питанням безпеки.
"Для президента київського "Динамо" та менеджменту, здоров’я та життя гравців і вболівальників є вищим за результати. І звичайно, це рішення приймалося лише на підставі закону, лише на підставі регламентних норм, якими регулюється проведення матчу Чемпіонату України", - додав він.
Мадзяновський зазначив, що клуб не боїться технічної поразки.
"У федерації є така можливість - зарахувати нам технічну поразку, але це нас не лякає. Чому? Тому що у нас є впевненість в тому, що наші дії ґрунтуються виключно на законі", - сказав Мадзяновський
Також віце-президент "Динамо" заявив про намір відстоювати інтереси клубу в суді.
"Ми змушені будемо звернутися в Міжнародний спортивний суд, де наші доводи будуть враховані і буде прийнято законне рішення", – зазначив Мадзяновський.
При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс виступає проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-Ліги в Маріуполі, заявивши, що там небезпечно.
"Хочу підкреслити, що мої слова не є оцінкою можливості проведення матчів в Маріуполі. А конкретніше, чи безпечно там грати клубам УПЛ. Мої слова - це чергове попередження: не можна замість вирішення такого відповідального питання влаштовувати навколо цього популістичні піар-акції", - цитує Суркіса 1927.kiev.ua.
Масовану підтримку про небезпеку проводити матчі в Маріуполі підтримали телеканал "1+1" та "2+2", що належить мільярдеру Ігорю Коломойському, та телеканал "Інтер", що знаходиться у власності в олігарха Сергія Льовочкіна.
Так, у сюжеті "ТСН. Тиждень" були показані фото трирічної давнини обстрілу у Маріуполі, зазначивши, що все відбувалося у січні 2017 року, коли передмістя Маріуполя накрило градами.
Сюжети з позицією Динамо не їхати в Маріуполь транслювалися останні кілька днів і на телеканалі "Інтер".
За словами співрозмовника УП, сюжети на теканалах "1+1" та "2+2" узгоджувалися із Сергієм Васильєвим, котрий свого часу працював в Адіміністрації президента України за часів Віктора Медведчука, а нині є головним цензором Григорія Суркіса, що стосується футбольної тематики.
Нагадаємо, раніше було рішення комітету з безпеки стадіонів Федерації футболу України проводити матч ФК "Маріуполь" - "Динамо" саме 27 серпня в Маріуполі.
До цього повідомлялося, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки. Після цього навіть лідер ватажків ОРДЛО Сергій Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня, будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.
У свою чергу, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс навідріз відмовляється везти команду на матч в Маріуполь, без письмових гарантій безпеки від силових структур.
На минулому тижні голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу вже заявляв, що зробить все для забезпечення проведення матчів у Маріуполі, але щоб дати 100% гарантії – треба бути занадто впевненим.
"Це стосується і Маріуполя, і Києва, і будь-якого іншого міста – гарантувати безпеку. Ви чуєте, що робиться сьогодні, що робить Росія, щоб дестабілізувати ситуацію на території України, на території Росії, щоб дати якісь інформаційні приводи або підстави для застосування сили. Звичайно, у випадку проведення матчів, незалежно від того, де б вони не були, будемо робити все можливе", – цитує Грицака Футбол 24.
При цьому Грицак зазначив, що СБУ зробить все можливе для гарантування безпеки, "але щоб дати стовідсоткову гарантію – це треба бути занадто впевненим, щоб такі речі гарантувати".
Зазначимо, у "Динамо" почали говорити, що не поїдуть в Маріуполь, на початку липня 2017 року. Хоча про те, що доведеться там грати, було відомо ще в травні. До того ж, у 2016 році команда U-19 "Динамо" грала у Маріуполі.
Проте у минулі вихідні команда юніорів "Динамо" вже не приїхала на матч чемпіонату України U-19 до Маріуполя.
У Маріуполі цього сезону було зіграно вже три домашні матчі. Останніми до міста приїжджали львівські "Карпати".
Микола Аврамчук, для УП, Олег Твердь, для УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.