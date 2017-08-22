Синоптики розповіли, якою буде погода в День незалежності

Український гідрометеорологічний центр прогнозує відсутність опадів і температуру 15-18 градусів вище нуля під час військового параду в Києві у День незалежності, 24 серпня.

Про це сказав директор Гідрометцентру Микола Кульбіда, передають "Українські новини".

За його словами, 24 серпня в столиці з 9:00 до 12:00 буде зберігатися температура плюс 15-18 градусів, опадів не передбачається.

Гідрометцентр вважає таку погоду оптимальною для проведення військового параду.

Як повідомлялося, атмосферний фронт несе в Україну відчутне похолодання і дощі.

Зокрема, 22 серпня в Україні грози, у північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Міністерство оборони підготувало сюрприз глядачам військового параду, який пройде 24 серпня в Києві на День незалежності.