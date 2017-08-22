Порошенко переконав Гройсмана не будувати дороги взимку

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Вівторок, 22 серпня 2017, 14:28

За вказівкою президента Петра Порошенка уряд переніс початок ремонту і будівництва доріг з грудня на серпень.

Про це глава держави заявив на церемонії відкриття автомобільного мосту через річку Сіверський Донець у місті Ізюм Харківської області.

"Міністерство фінансів поки що чомусь запланувало в бюджетному розписі будувати дороги в грудні. Я хочу повідомити новину: в грудні дороги не будуються. А ті дороги, які будуються в грудні, по них важко їздити ", - заявив він.

За словами президента, він обговорив це з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, з іншими членами уряду, і вони дійшли згоди внести зміни до бюджетного розпису.

"Перші гроші, перші тендери, перша попередня оплата має відбутися в серпні, а не в грудні, і чекати дороги ми більше не будемо, будемо їх будувати зараз", - наголосив він.

Під кінець своєї промови Порошенко повідомив, що Міністерство фінансів уже виконало цю його вказівку.

Доповнюється…

Теми: Порошенко Мінфін дороги
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