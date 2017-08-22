РФ може лишити Україну без сполучення з Азією, Африкою та Америкою

Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, перекривши Керченську протоку при будівництві мосту на Кримський півострів.

Про це заявили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"РФ всупереч Конвенції ООН з морського права встановлює обмеження для проходження суден через Керченську протоку. Так, висота арки буде мати обмеження у 33 метри над рівнем моря. Крім того, якщо раніше прохід Керченської протоки був дозволений суднам довжиною до 200 метрів, то тепер Російська Федерація заявляє про обмеження дозволеної довжини 160 метрів", - йдеться в заяві МінТОТ.

Як повідомляє УНІАН, з посиланням на Маріупольський порт, новим вимогам до габаритів суден, не відповідають щонайменше 144 кораблі, які заходили в порт протягом минулого року.

Це становить 23% від загальної кількості суден.

Саме на них припадає 43% вантажопереробки порту.

"Встановлені обмеження призведуть до того, що в Маріупольський морський порт зможуть заходити тільки суди з порівняно меншою повною вантажопідйомністю (10 тис. тонн)", - підкреслили в міністерстві.

В МінТОТ впевнені, що подібне обмеження впливатиме на конкурентоспроможність порту. Адже такими судами можна перевозити вантажі в межах Чорного і Середземного морів.

"На інші континенти - Азію, Африку і американські країни перевезення здійснюється судами океанських класів. Оскільки більше за розміром судно дозволяє зменшити вартість морського перевезення в розрахунку на одну тонну вантажу", - пояснили у відомстві.

Протест через обмеження Росією руху суден через Керченську протоку висловило також і МЗС.

Відповідно до ст. 44 Конвенції ООН по морському праву 1982 року, держави, що межують з протоками, не повинні перешкоджати транзитному проходу і повинні відповідним чином оповіщати про будь-яку відому їм небезпеку для судноплавства в протоці або прольоту над протокою. Не повинно бути ніякого припинення транзитного проходу.

У МЗС запевняють, що будівництво мосту через Керченську протоку є незаконним відповідно до міжнародного права, оскільки Україна, як прибережна держава по відношенню до Кримського півострову, не надавала згоду на таке будівництво.

Відповідна нота протесту була надіслана російській стороні.

Раніше повідомлялося, що Україна підготувала міжнародно-правовий запит до НАСА щодо надання допомоги в розслідуванні справи про можливе порушення екологічної безпеки при будівництві Росією Керченського моста.