Від Мінстеця "відкололися" інформаційні війська

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Вівторок, 22 серпня 2017, 14:53

Інтернет-проект "Інформаційні війська України", який був створений при Міністерстві інформаційної політики України, з 1 серпня року почав функціонування як самостійний.

Про йдеться у повідомленні на офіційному сайті МІП.  

Координатор проекту "Інформаційні війська України" Святослав Батов заявив, що волонтери готові й надалі, в якості волонтерського проекту, допомагати державним структурам, "відстоюючи інформаційний суверенітет України в соціальних мережах, і в Інтернеті загалом".

Як відомо, інтернет-проект "Інформаційні війська України" було розпочато 23 лютого 2015 року.

Українська правда

Теми: Мінстець Росія пропаганда
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