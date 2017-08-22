З киян хочуть стягувати плату за страхування будинку

У Київській міськдержадміністрації з'ясовують, чи є можливість включити як складову тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій витрати на страхування.

Про це свідчить доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Геннадія Пліса, повідомляє "Укрінформ".

"Прошу надати пропозиції щодо можливості включення до складу тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій витрати на страхування цих будинків від нещасних випадків", - сказано в документі, який спрямований до виконання заступнику голови КМДА Петру Пантєлєєву та директору департаменту економіки та інвестицій Світлані Принаді.

Як відомо, у червні в КМДА анонсувала з липня підвищення в 1,5-2 рази тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій.