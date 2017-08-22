Міносвіти Грузії виправдалось за поїздку школярів в Артек

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Вівторок, 22 серпня 2017, 18:06

Міністерство освіти прокоментувало факт відправки шести учнів однієї зі шкіл Грузії в міжнародний дитячий центр "Артек", розташований в окупованому Криму.

Про це повідомляє місцеве видання "Грузия Online".

"Позиція нашої влади тверда і ми засуджуємо анексію Криму Росією і ще раз фіксуємо нашу тверду позицію щодо територіальної цілісності України", – йдеться в заяві міносвіти.

Крім того в Грузії зазначають, що розберуться, чи було це індивідуальне рішення одного вчителя, чи цілеспрямована дія.

"Закликаємо адміністрацію і викладачів всіх шкіл отримати більше інформації і робити усвідомлений вибір", – додали в міністерстві освіти Грузії.

Раніше Державний інститут російської мови ім. О. С. Пушкіна повідомив на своєму сайті про відкриття профільної зміни з російської мови для іноземних школярів у міжнародному дитячому центрі "Артек", розташованому в окупованому Росією Криму.

Зазначається, що зміна проходить за підтримки Міністерства освіти та науки РФ та участі майже 170 школярів з 18 країн світу.

Теми: Грузія Крим
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