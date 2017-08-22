Порошенко ввечері поговорить з лідерами країн "нормандського формату"

Телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини й Франції – відбудеться ввечері 22 серпня.

Про це заявив президент Петро Порошенко виступаючи у вівторок у Сєверодонецьку.

"Вже через три з половиною години в Києві в мене відбудеться сьогодні ввечері телефонна конференція в нормандському форматі, де ми будемо наголошувати і щодо посилення озброєної місії ОБСЄ і щодо запровадження миротворців Організації Об'єднаних Націй і щодо оголошення режиму припинення вогню з 25го або з 1-го вересня, щоб діти нарешті хоч могли до школи піти", – сказав глава держави.

"Так я розумію, що на цьому ми не перший раз наголошуємо, але ми демонструємо світу наше бажання миру, хто є насправді агресором, який хоче війни", – додав Порошенко.

Глва держави висловив упевненість щодо узгодження цієї ініціативи з канцлером Німеччини і президентом Франції.

"Ми будемо робити все, щоб на Донбасі припинили стріляти", – наголосив Порошенко.

Він наголосив на важливості того, щоб Російська Федерація офіційно задекларувала намір припинення вогню на сході України.

"Я наголошую, що цей заклик має бути зроблений публічно", – сказав президент.

Раніше у вівторок глава МЗС України Павло Клімкін анонсував телефонну розмову в "нормандському форматі найближчим часом".

"Я знаю, що найближчим часом дуже швидко планується телефонна розмова. Сенс цієї телефонної розмови полягає в тому, щоб обговорити питання безпеки і звільнення заручників", – повідомив він.



При цьому зазначалось, що питання персональної зустрічі глав держав ще тільки обговорюється, і вона відбудеться лише коли з'явиться розуміння, яким чином рухатися далі.

Валентина Романенко, УП