Генпрокуратура обшукує підприємства "Group DF" Фірташа

Генеральна прокуратура заявляє про викриття незаконної схеми по розкраданню коштів та ухиленні від сплати податків підприємств, що входять в бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури на офіційній сторінці у Facebook, пише "Економічна правда".

"Протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угруповання з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємства, що входять в бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа, організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній", - повідомила прес- служба.

"З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки у 2015-2017 роках між вищезгаданими підприємствами і страховими компаніями "СК Саламандра-Україна", "СК "Дім Страхування" укладено договір страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховані фіктивні страхові внески", - додали в ГПУ.

"Тобто, застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", - йдеться в повідомленні.

За даними Генпрокуратури, мова йде про ПрАТ "Северодонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Міжріченський ГЗК", ПАТ "Юкреніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та інші підприємства групи.

"Надалі розкрадання цих коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб", - сказано в тексті повідомлення.

"Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - розповіли в Генпрокуратурі.

Згідно з повідомленням, готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки

"На даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину", - повідомляють в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 14 червня поточного року провела обшук в приміщеннях "Страхова компанія" Саламандра-Україна" та "ДІМ страхування", асистанської компанії "Фінанс-Лайн" і громадської спілки "Український страховий омбудсмен", що входять до фінансового холдингу Юрія Явтушенка.

15 червня СБУ заявила про припинення масштабних фінансових махінацій з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, близького до Віктора Януковича, проілюструвавши свій прес-реліз бланками СК "ДІМ страхування" і "Саламандра-Україна".

3 липня Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг, анулювала 16 ліцензій на добровільні види страхування, видані "Страхова компанія "ДІМ страхування" і вісім обов'язкових видів страхування.

Крім того, анульовані ліцензії, видані "Страхова компанія" Саламандра-Україна" на здійснення 18 видів добровільного страхування і восьми видів обов'язкового. Як зазначено в розпорядженнях, причиною анулювання ліцензій СК "ДІМ страхування" та "Саламандра-Україна" стали факти, виявлені в результаті позапланових перевірок компаній в квітні поточного року.