США внесли у санкційний список проти КНДР чотирьох росіян і компанію з РФ

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Вівторок, 22 серпня 2017, 19:14

Департамент Мінфіну США з контролю за іноземними активами (OFAC) вніс у санкційний список 10 організацій та шестеро фізичних осіб, зокрема, чотирьох росіян, за співпрацю з Північною Кореєю.

Відповідне рішення розмішене на сайті американського Мінфіну, повідомляє "Європейська правда".  

Санкції запроваджені проти російської компанії "Гефест-М" та її директора Рубена Кіракосяна за співпрацю з корпорацією "Тангун", що бере участь у ракетних програмах КНДР.

Крім того, у чорний список внесли Михаїла Піскліна та Анрія Сербіна та Ірину Хуіш за співпрацю з КНДР в енергетичній сфері.

Також санкції стосуються низки компаній з Китаю, Сингапуру та Намібії.

У заяві сказано, що санкції спрямовані проти резидентів третіх країн, які в обхід міжнародних санкцій продовжують допомагати Пхеньяну в розробці ракетної та ядерної програми, а також торгують енергоносіями з КНДР.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Теми: США санкції КНДР Росія
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