На столичний Хрещатик звозять військову техніку

2314 переглядів
Вівторок, 22 серпня 2017, 19:38

У Києві на Хрещатику 22 серпня розміщують військову техніку та озброєння, які продемонструють в рамках виставки до 26-річниці з Дня Незалежності України.

Про це повідомляє "Укрінформ" у вівторок.

В центрі столиці розташують близько 70 одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема вже можна побачити танки, БТРи, гармати, реактивні системи, бойові, санітарні та медичні машини, вантажівки, мотоцикли, снігоходи, легкові автомобілі Збройних Сил України, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

 

Наразі також перекрито рух транспорту на частині Хрещатика, де розміщена техніка (з боку Європейської площі).

Виставка воєнної техніки та озброєння "Міць нескорених" працюватиме з 22 по 27 серпня вздовж Хрещатика - від вулиці Інститутської до Європейської площі.

 

На виставці, зокрема, представлять новітній модернізований танк Т-72АМТ, який спільно з військовими АТО модернізували на столичному бронетанковому заводі.

Харківські конструктори покажуть вітчизняну розробку РСЗВ "Верба", що може стати на заміну відомих "Градів". Центром уваги серед бронетанкової техніки стане один із найпотужніших та найзахищеніших танків світу - вітчизняна бойова машина "Оплот".

Офіційне відкриття виставки за участю президента Петра Порошенка відбудеться 23 серпня.

Теми: Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ: Забудовник ЖК "Берген" продовжує роботу, попри скасування дозволу. 22 серпня 2017, 16:29
З киян хочуть стягувати плату за страхування будинку 22 серпня 2017, 16:04
Київ: Бессарабський ринок хочуть переробити на кшталт мадридського 22 серпня 2017, 15:33
powered by lun.ua
Головні новини
За кермом смертельного "Mercedes" був не охоронець Димінського – слідство
Генпрокуратура обшукує підприємства "Group DF" Фірташа
Порошенко в США оголосить про необхідність миротворців на Донбасі
Порошенко ввечері поговорить з лідерами країн "нормандського формату"
Усі новини
Історія

Як жінки керують успішною громадою на Миколаївщині

КІНО

8 фільмів, серед яких оберуть номінанта на "Оскар" від України